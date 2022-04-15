İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
15.04.2022 17:14
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021170
BIST
17:562.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,01
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:5614,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0359
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:5615,8444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0070
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:56928,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,28
|Açılış
|: 928,38
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:56
|IHAAS
|16,94
|18.413.564
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|22.944.912
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.476
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.373.333
|% 9,95
|
|ERSU
|4,91
|61.456.659
|% -7,36
|
|OYLUM
|2,32
|8.396.902
|% -4,92
|
|PKART
|17,35
|13.702.450
|% -4,67
|
|ISSEN
|18,33
|29.347.169
|% -3,32
|
|HEKTS
|22,28
|1.290.218.974
|% -3,30
|
|GARAN
|13,85
|2.382.335.943
|% 1,09
|
|THYAO
|37,74
|2.230.420.188
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.590.049.197
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.313.957.587
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.290.218.974
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.590.049.197
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|578.314.059
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.313.957.587
|% 0,97
|
|ODAS
|2,33
|576.412.859
|% 0,87
|
|GARAN
|13,85
|2.382.335.943
|% 1,09
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6357
|14,6396
|% 0,25
|
|Euro
|15,8201
|15,8444
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0596
|19,1552
|% 0,05
|
|Frank
|15,4653
|15,5584
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8910
|3,9106
|% 0,18
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,24
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|