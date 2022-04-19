İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
19.04.2022 17:27
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022098
BIST
17:352.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,82
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:3514,6723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0357
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
17:3515,8350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0410
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:35924,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,14
|Açılış
|: 924,24
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:33
|DAGHL
|19,29
|10.077.895
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.392.619
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.832.049
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|272.931.360
|% 9,80
|
|SMRTG
|17,00
|248.193.938
|% 8,83
|
|ISGYO
|11,07
|54.465.071
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.711.452
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|60.524.528
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.202.045
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,48
|35.855.531
|% -9,37
|
|THYAO
|38,18
|3.419.747.986
|% 1,43
|
|GARAN
|14,29
|3.267.489.933
|% -0,90
|
|KRDMD
|16,25
|2.544.684.350
|% 0,68
|
|YKBNK
|5,25
|2.433.064.546
|% 0,19
|
|TUPRS
|256,00
|2.063.913.654
|% 1,79
|
|ODAS
|2,53
|1.375.427.393
|% 6,30
|
|YKBNK
|5,25
|2.433.064.546
|% 0,19
|
|TSKB
|2,02
|930.526.052
|% 1,00
|
|EKGYO
|2,90
|1.050.771.840
|% 0,00
|
|HALKB
|6,05
|1.460.592.686
|% 2,72
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6654
|14,6725
|% 0,25
|
|Euro
|15,8248
|15,8407
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,0154
|19,1108
|% 0,14
|
|Frank
|15,4346
|15,5276
|% 0,02
|
|Riyal
|3,8991
|3,9187
|% 0,37
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-26,28
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-7,37
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|-5,00
|