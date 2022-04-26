İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
26.04.2022 17:15
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023890
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0262
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0549
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
18:05907,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,25
|Açılış
|: 907,19
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|5.670.611
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|18.570.482
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|31.234.726
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.905.253
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.345.816
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.603.637
|% -9,87
|
|GSDDE
|4,01
|49.486.968
|% -9,07
|
|THYAO
|39,06
|7.180.347.492
|% -1,36
|
|KRDMD
|14,65
|3.176.797.697
|% -2,72
|
|GARAN
|14,97
|2.203.888.463
|% 0,00
|
|SISE
|17,60
|2.135.723.742
|% -1,84
|
|EREGL
|33,12
|2.000.811.636
|% -4,00
|
|EKGYO
|2,60
|1.454.675.094
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,95
|1.998.007.286
|% -3,51
|
|ODAS
|2,37
|860.282.038
|% -4,44
|
|TSKB
|1,90
|426.470.574
|% -4,52
|
|KRDMD
|14,65
|3.176.797.697
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7916
|14,7939
|% 0,18
|
|Euro
|15,7674
|15,7788
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,6301
|18,7235
|% -0,77
|
|Frank
|15,3583
|15,4508
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9329
|3,9526
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 929, 975 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
-
17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de