İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
27.04.2022 17:26
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024341
BIST
17:482.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 26,10
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:4814,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0361
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:4815,6245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1221
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
17:48899,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -6,48
|Açılış
|: 899,88
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:48
|UFUK
|25,96
|1.514.766
|% 10,00
|
|EPLAS
|19,26
|17.220.023
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.095.898
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.998.669
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|10.406.515
|% 9,95
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|41.729.579
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,55
|39.791.356
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|84.343.471
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,17
|71.463.214
|% -8,43
|
|THYAO
|39,96
|5.236.525.239
|% 2,20
|
|KRDMD
|15,19
|2.769.869.832
|% 3,69
|
|EREGL
|34,14
|2.210.785.179
|% 3,20
|
|SISE
|17,77
|2.121.684.672
|% 0,91
|
|YKBNK
|4,96
|1.620.281.239
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,63
|1.207.562.977
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,96
|1.620.281.239
|% 0,40
|
|ODAS
|2,49
|735.845.589
|% 5,06
|
|KRDMD
|15,19
|2.769.869.832
|% 3,69
|
|AKBNK
|9,13
|1.460.403.404
|% 1,11
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8292
|14,8347
|% 0,24
|
|Euro
|15,6144
|15,6245
|% -0,78
|
|Sterlin
|18,5148
|18,6077
|% -0,18
|
|Frank
|15,2342
|15,3260
|% -0,49
|
|Riyal
|3,9430
|3,9628
|% 0,27
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-18,39
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,96
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,46
|