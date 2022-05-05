İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
05.05.2022 17:42
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026651
BIST
17:372.463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 32,81
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:3714,8710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1382
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8710
En Düşük
14,7014
17:3715,7041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0444
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
17:37901,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 11,19
|Açılış
|: 901,78
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:35
|IMASM
|18,15
|6.610.847
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.187.254
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|13.178.698
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.464.462
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,36
|36.113.001
|% -8,15
|
|TSPOR
|5,22
|149.057.343
|% -7,61
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|AYEN
|17,10
|64.928.575
|% -4,52
|
|SISE
|18,66
|2.934.776.920
|% 2,98
|
|THYAO
|42,54
|2.806.444.444
|% 3,10
|
|EREGL
|33,54
|1.385.266.855
|% -0,06
|
|AKBNK
|8,84
|1.318.263.478
|% -0,90
|
|TUPRS
|243,80
|1.307.259.187
|% 4,10
|
|ODAS
|2,64
|1.069.377.290
|% 7,76
|
|EKGYO
|2,69
|702.361.210
|% 1,13
|
|YKBNK
|4,87
|1.056.075.428
|% 0,00
|
|SISE
|18,66
|2.934.776.920
|% 2,98
|
|AKBNK
|8,84
|1.318.263.478
|% -0,90
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8596
|14,8647
|% 0,90
|
|Euro
|15,6715
|15,6987
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,3299
|18,4218
|% -1,18
|
|Frank
|15,0297
|15,1202
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9492
|3,9691
|% 0,92
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|7,86
|
|Altın Gr.
|903
|903
|12,36
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.028
|6.178
|-27,83
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,46
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,73
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,20
|