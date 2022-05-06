İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
06.05.2022 17:41
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027315
BIST
17:472.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,70
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
17:4714,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0820
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
17:4715,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1193
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
17:47906,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,49
|Açılış
|: 906,19
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler17:45
|SMRTG
|20,48
|266.251.042
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|62.976.020
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,58
|47.962.109
|% 9,97
|
|IMASM
|19,96
|16.818.835
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|102.177.564
|% 9,97
|
|PETUN
|24,14
|65.431.384
|% -9,18
|
|SELVA
|18,10
|27.861.365
|% -8,03
|
|ETILR
|9,13
|7.464.237
|% -7,78
|
|ODAS
|2,48
|470.436.506
|% -6,77
|
|ALCTL
|27,32
|40.971.599
|% -6,57
|
|SISE
|19,32
|5.267.026.361
|% 2,71
|
|THYAO
|42,06
|3.211.487.815
|% -1,45
|
|TUPRS
|251,60
|1.826.030.559
|% 2,57
|
|AKBNK
|8,71
|1.482.237.934
|% -0,80
|
|KOZAL
|184,40
|1.435.251.352
|% 3,77
|
|SISE
|19,32
|5.267.026.361
|% 2,71
|
|YKBNK
|4,82
|1.133.272.615
|% -0,41
|
|ODAS
|2,48
|470.436.506
|% -6,77
|
|AKBNK
|8,71
|1.482.237.934
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,67
|440.564.712
|% -1,48
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9474
|14,9505
|% 0,60
|
|Euro
|15,8264
|15,8380
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,3846
|18,4768
|% 0,45
|
|Frank
|15,1001
|15,1911
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9733
|3,9932
|% 0,62
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|7,73
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,12
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,29
|