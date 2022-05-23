İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
23.05.2022 17:25
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031832
BIST
17:332.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,85
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:3315,7534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1194
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
17:3316,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0332
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
17:33939,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,59
|Açılış
|: 939,96
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
939,86
BIST En Aktif Hisseler17:33
|KAPLM
|72,60
|19.257.129
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|6.798.001
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.363.542
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.502.273
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.524.243
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.219.609
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,14
|26.300.436
|% -9,06
|
|OZRDN
|9,19
|2.161.794
|% -8,10
|
|POLTK
|655,10
|34.253.114
|% -6,81
|
|THYAO
|43,10
|3.152.630.776
|% 0,56
|
|GARAN
|15,34
|2.854.676.746
|% -5,60
|
|ASELS
|23,52
|2.127.044.452
|% 3,25
|
|SISE
|19,38
|1.916.107.154
|% -0,21
|
|SAHOL
|19,68
|1.521.218.485
|% -0,30
|
|SKBNK
|1,30
|532.671.728
|% 8,33
|
|YKBNK
|4,41
|1.223.616.965
|% 1,85
|
|KARSN
|5,86
|1.254.304.060
|% 4,09
|
|EKGYO
|2,59
|518.542.815
|% -1,52
|
|GARAN
|15,34
|2.854.676.746
|% -5,60
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7024
|15,7534
|% -0,75
|
|Euro
|16,7540
|16,8343
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,7724
|19,8716
|% 0,03
|
|Frank
|16,2870
|16,3852
|% 0,42
|
|Riyal
|4,1931
|4,2142
|% -0,61
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|6,71
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,27
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,08
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48SKBNK
Yüzde 8.33 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 422, 220, 303 adet işlem
-
17:46TUREX
Yüzde 5.02 oranında artışla 12.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 861, 844 adet işlem
-
17:45BMSTL
Yüzde 6.27 oranında artışla 19.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 816, 205 adet işlem
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 61 artarak (% 0.21 ) 2, 637
-
17:44XU100
Endeks 2, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 32, 775.00 milyon TL de