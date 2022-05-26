İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
26.05.2022 17:52
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032761
BIST
17:542.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 30,63
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:5416,3218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0428
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:5417,5289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0594
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:54969,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,05
|Açılış
|: 969,71
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:54
|GESAN
|26,18
|129.037.640
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|106.093.060
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.476.256
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.883.386.683
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.851.879
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.124.368
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|226.195.163
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.746.745
|% -9,83
|
|HUNER
|2,56
|73.495.503
|% -5,88
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|44,30
|5.796.664.219
|% 3,84
|
|SISE
|20,88
|2.624.460.452
|% -0,76
|
|KARSN
|6,40
|1.883.386.683
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,00
|1.695.035.821
|% 8,87
|
|KOZAL
|192,00
|1.570.708.998
|% 2,51
|
|KARSN
|6,40
|1.883.386.683
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,34
|323.399.005
|% 6,35
|
|YKBNK
|4,57
|825.200.434
|% 1,11
|
|EKGYO
|2,61
|440.998.521
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,75
|625.277.203
|% 2,74
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3064
|16,3218
|% -0,26
|
|Euro
|17,5018
|17,5289
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,4482
|20,5508
|% -0,33
|
|Frank
|16,9196
|17,0215
|% -0,10
|
|Riyal
|4,3351
|4,3569
|% -0,30
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-8,29
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-4,89
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,47
|