İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
30.05.2022 17:38
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033382
BIST
17:432.535
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 96,51
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
17:4316,3885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1974
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3963
En Düşük
16,2359
17:4317,6848
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2760
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6848
En Düşük
17,4021
17:43977,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 12,66
|Açılış
|: 977,94
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:43
|EGEPO
|9,46
|13.671.806
|% 10,00
|
|CASA
|125,90
|5.652.029
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|5.169.263
|% 9,96
|
|OYYAT
|91,45
|95.753.875
|% 9,72
|
|PENTA
|445,80
|57.200.823
|% 8,73
|
|RNPOL
|15,45
|24.168.934
|% -4,16
|
|TUREX
|12,78
|18.649.804
|% -3,18
|
|IMASM
|46,50
|13.957.545
|% -2,92
|
|TEZOL
|17,93
|37.605.695
|% -1,38
|
|PAMEL
|100,40
|4.095.510
|% -1,38
|
|GESAN
|28,68
|214.714.601
|% 5,60
|
|INVEO
|35,32
|151.676.394
|% 8,08
|
|QUAGR
|27,32
|117.622.639
|% 5,65
|
|ISSEN
|23,12
|103.549.361
|% 0,52
|
|OYAKC
|11,66
|99.206.596
|% 5,05
|
|MOBTL
|1,70
|40.304.792
|% 0,00
|
|TURSG
|4,89
|97.767.719
|% 3,16
|
|HUNER
|2,54
|42.366.940
|% -0,39
|
|KLSYN
|2,09
|30.767.936
|% 4,50
|
|ARDYZ
|5,77
|58.744.304
|% 0,35
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3845
|16,3885
|% 1,22
|
|Euro
|17,6612
|17,6848
|% 1,59
|
|Sterlin
|20,6513
|20,7548
|% 1,27
|
|Frank
|17,0208
|17,1233
|% 1,05
|
|Riyal
|4,3555
|4,3774
|% 1,21
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|2,73
|
|Altın Gr.
|978
|978
|13,20
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,96
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 3 artarak (% 4.26 ) 2, 283
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, THYAO, CASA, SANEL, OZRDN, ALMAD, EGEPO, AGHOL
-
17:54
ALARK, OZRDN, PGSUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:54
RTALB, IMASM, DENGE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:54SANEL
Yüzde 9.88 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 990 adet işlem