İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
31.05.2022 17:15
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033587
BIST
17:372.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 18,81
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
17:3716,3964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0162
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
17:3717,6201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0456
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5195
17:37972,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,15
|Açılış
|: 972,29
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
970,14
BIST En Aktif Hisseler17:34
|MRGYO
|1,54
|22.622.371
|% 10,00
|
|MZHLD
|73,25
|19.381.927
|% 9,98
|
|ESCOM
|16,22
|47.496.312
|% 9,97
|
|SILVR
|14,13
|7.024.020
|% 9,96
|
|RYSAS
|6,42
|56.009.061
|% 9,93
|
|KZBGY
|70,15
|37.221.445
|% -9,43
|
|AKFGY
|2,24
|300.523.459
|% -9,31
|
|OTTO
|32,50
|539.936
|% -8,19
|
|SNPAM
|7,10
|619.592
|% -8,15
|
|AVGYO
|3,09
|27.053.202
|% -7,76
|
|THYAO
|49,06
|6.409.910.156
|% -0,93
|
|TUPRS
|271,40
|2.698.956.529
|% 4,79
|
|SISE
|20,86
|2.073.576.846
|% 1,01
|
|SASA
|35,94
|1.786.635.832
|% 5,15
|
|SAHOL
|21,24
|1.769.884.790
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,82
|1.335.868.865
|% 4,83
|
|YKBNK
|4,71
|1.362.808.676
|% 3,52
|
|DOHOL
|3,99
|1.098.947.393
|% 1,01
|
|TSKB
|2,23
|571.127.250
|% 5,69
|
|KARSN
|7,11
|1.615.447.865
|% -2,20
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3868
|16,3962
|% 0,10
|
|Euro
|17,5766
|17,6036
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,5833
|20,6865
|% -0,39
|
|Frank
|17,0279
|17,1304
|% -0,06
|
|Riyal
|4,3586
|4,3804
|% 0,12
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-12,44
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,66
|