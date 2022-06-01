İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
01.06.2022 17:33
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033995
BIST
17:372.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,83
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:3716,4101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0147
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:3717,5613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0604
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5251
17:37970,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,26
|Açılış
|: 970,65
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:37
|PENTA
|496,60
|81.506.743
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|233.864.074
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.272.252
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.986.568
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|38.592.174
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|255.615.240
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.050.758
|% -9,97
|
|MEPET
|3,23
|25.669.872
|% -7,98
|
|AVTUR
|2,17
|2.430.487
|% -6,06
|
|METRO
|1,12
|74.830.059
|% -5,88
|
|THYAO
|49,44
|3.575.352.444
|% -0,92
|
|SASA
|37,66
|1.929.939.994
|% 3,23
|
|GARAN
|14,99
|1.766.244.950
|% 3,02
|
|KRDMD
|14,92
|1.693.896.185
|% 1,50
|
|SISE
|20,96
|1.587.372.908
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,81
|1.029.563.394
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,71
|1.340.750.556
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,98
|1.076.879.396
|% -0,75
|
|KARSN
|7,14
|1.289.354.699
|% 2,15
|
|AKBNK
|8,43
|1.473.953.512
|% 0,84
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4012
|16,4101
|% 0,09
|
|Euro
|17,5392
|17,5613
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,4526
|20,5552
|% -0,79
|
|Frank
|16,9636
|17,0658
|% -0,38
|
|Riyal
|4,3636
|4,3855
|% 0,04
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,48
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,09
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,96
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52TEKTU
Yüzde 5.13 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 924, 296 adet işlem
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17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 93 artarak (% 0.46 ) 2, 851
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17:51
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, GARAN
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17:51XU100
Endeks 2, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 38, 248.00 milyon TL de
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17:51ULUUN
Yüzde 9.98 oranında artışla 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 516, 814 adet işlem