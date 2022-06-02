İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
02.06.2022 17:54
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034339
BIST
17:552.601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 32,08
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
17:5516,4865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0943
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4865
En Düşük
16,3796
17:5517,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2537
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7611
En Düşük
17,4621
17:55988,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 15,63
|Açılış
|: 988,86
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler17:53
|MAGEN
|11,55
|96.570.766
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.286.009
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.530.782
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|3.119.688
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|320.035.145
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.732.143
|% -9,94
|
|TSKB
|2,10
|588.314.696
|% -8,70
|
|DAPGM
|30,36
|24.495.066
|% -4,17
|
|IHLGM
|0,75
|28.767.525
|% -3,85
|
|THYAO
|49,36
|3.847.066.897
|% 0,20
|
|SASA
|40,22
|3.202.727.091
|% 6,63
|
|AKBNK
|8,82
|2.598.318.710
|% 4,26
|
|KRDMD
|15,19
|1.658.647.771
|% 0,60
|
|SISE
|20,98
|1.603.347.214
|% 0,10
|
|AKBNK
|8,82
|2.598.318.710
|% 4,26
|
|TSKB
|2,10
|588.314.696
|% -8,70
|
|YKBNK
|4,84
|1.148.599.022
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,82
|657.724.162
|% 0,36
|
|SKBNK
|1,26
|201.482.573
|% -2,33
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4672
|16,4728
|% 0,49
|
|Euro
|17,7062
|17,7639
|% 1,53
|
|Sterlin
|20,6053
|20,7087
|% 0,98
|
|Frank
|17,0796
|17,1825
|% 0,76
|
|Riyal
|4,3781
|4,4000
|% 0,47
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|20,15
|
|Altın Gr.
|989
|989
|15,77
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,25
|
|B. Petrol
|116
|116
|-0,47
|
Seans Raporu
17:53
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