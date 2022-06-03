İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
03.06.2022 18:05
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034635
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,5262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0722
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
18:0517,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0554
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
18:05986,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,62
|Açılış
|: 986,34
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
985,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEDEF
|6,93
|86.542.211
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.483.037
|% 10,00
|
|UFUK
|41,26
|656.301
|% 9,97
|
|KORDS
|54,20
|316.423.963
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.163.854
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|7.318.120
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,61
|344.050.327
|% -9,08
|
|KLSYN
|2,05
|44.035.174
|% -8,89
|
|PENTA
|468,10
|105.021.446
|% -8,75
|
|MEPET
|2,99
|11.933.768
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.097.404.850
|% 9,20
|
|THYAO
|48,16
|3.857.239.859
|% -2,90
|
|KARSN
|7,22
|2.549.148.826
|% 0,42
|
|EREGL
|34,56
|1.571.350.369
|% -0,35
|
|KRDMD
|15,03
|1.484.354.574
|% -1,31
|
|KARSN
|7,22
|2.549.148.826
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,95
|882.864.952
|% 2,60
|
|TSKB
|2,22
|453.104.544
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,79
|552.233.449
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,85
|783.722.541
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5135
|16,5268
|% 0,44
|
|Euro
|17,7174
|17,7499
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,6198
|20,7232
|% -0,10
|
|Frank
|17,0936
|17,1966
|% -0,13
|
|Riyal
|4,3896
|4,4116
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-12,14
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,10
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,97
|
Seans Raporu
18:05
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