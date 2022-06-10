İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
10.06.2022 17:37
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036769
BIST
17:372.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -21,78
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
17:3716,9869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1307
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
17:3717,8908
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -0,3657
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8630
17:371.010,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,30
|Açılış
|: 1.010,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler17:37
|MAVI
|47,30
|101.255.252
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.211.004
|% 9,99
|
|SILVR
|18,95
|13.880.591
|% 9,98
|
|AVHOL
|6,61
|21.969.033
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|312.216.504
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|100.945.964
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|99.121.823
|% -9,93
|
|DARDL
|3,54
|208.933.863
|% -8,76
|
|DOCO
|1.529,10
|33.635.829
|% -6,76
|
|MAGEN
|12,53
|112.198.833
|% -6,56
|
|THYAO
|47,24
|5.288.730.160
|% -2,28
|
|SISE
|22,32
|1.920.287.732
|% -2,79
|
|AKBNK
|8,55
|1.757.865.878
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,75
|1.588.927.714
|% 2,15
|
|GARAN
|15,36
|1.532.937.476
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,60
|908.282.983
|% -2,99
|
|YKBNK
|4,75
|1.588.927.714
|% 2,15
|
|DOHOL
|4,07
|922.091.963
|% -2,16
|
|AKBNK
|8,55
|1.757.865.878
|% 2,15
|
|TSKB
|2,41
|422.093.811
|% 0,84
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9769
|16,9869
|% -0,76
|
|Euro
|17,8650
|17,8908
|% -2,00
|
|Sterlin
|20,9276
|21,0325
|% -2,13
|
|Frank
|17,1377
|17,2409
|% -1,73
|
|Riyal
|4,5171
|4,5398
|% -0,95
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-3,56
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-14,75
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|-0,16
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,54
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem
-
17:50KOZAA
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 27.76 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 545, 355 adet işlem
-
17:49DARDL
Yüzde -8.76 oranında düşüşle 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 439, 607 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TOASO, GUBRF