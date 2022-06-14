İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
14.06.2022 17:47
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037258
BIST
17:482.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,19
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:4817,2865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0249
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:4818,0389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0472
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:481.008,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.008,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:48
|IDEAS
|19,69
|15.749.058
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|56.284.708
|% 9,99
|
|MERIT
|31,94
|18.234.415
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.417.511
|% 9,97
|
|ISGYO
|12,87
|220.490.163
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.635.246
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|357.666.695
|% -7,17
|
|MOBTL
|1,76
|276.247.340
|% -5,88
|
|BERA
|12,76
|375.699.801
|% -5,55
|
|THYAO
|46,90
|4.245.415.939
|% -0,21
|
|EREGL
|30,46
|2.241.757.448
|% -2,18
|
|SASA
|44,16
|2.228.496.716
|% 3,61
|
|SISE
|21,82
|2.013.939.243
|% -1,53
|
|KRDMD
|13,02
|1.150.266.710
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,58
|492.609.529
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,62
|762.052.737
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|276.247.340
|% -5,88
|
|TSKB
|2,20
|357.666.695
|% -7,17
|
|ODAS
|2,84
|367.397.568
|% 0,71
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2704
|17,2865
|% 0,14
|
|Euro
|18,0061
|18,0389
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,7298
|20,8338
|% -0,66
|
|Frank
|17,2302
|17,3340
|% -0,03
|
|Riyal
|4,5919
|4,6149
|% 0,16
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,33
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.693
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.286
|3.329
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,06
|
|B. Petrol
|124
|124
|2,18
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
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17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem