İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
15.06.2022 17:49
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037484
BIST
17:572.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 18,05
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.534
En Düşük
2.502
17:5717,3020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0374
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
17:5718,0040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0051
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
17:571.012,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.012,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler17:55
|TETMT
|243,40
|9.206.892
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,94
|7.652.147
|% 9,94
|
|YGGYO
|20,36
|5.386.412
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.539.995
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,45
|33.823.898
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.216.305
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|48,20
|5.427.277.163
|% 2,86
|
|EREGL
|30,00
|3.050.121.841
|% -1,38
|
|SISE
|21,68
|2.024.042.581
|% -1,19
|
|SASA
|44,68
|1.861.823.388
|% 0,27
|
|AKBNK
|8,61
|1.076.202.498
|% 2,14
|
|TSKB
|2,16
|595.139.690
|% -1,82
|
|MARTI
|1,53
|368.784.316
|% 9,29
|
|YKBNK
|4,71
|911.754.741
|% 1,95
|
|DOHOL
|4,09
|762.926.277
|% 1,49
|
|ISCTR
|4,74
|702.611.610
|% -1,25
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2808
|17,2924
|% 0,16
|
|Euro
|17,9895
|18,0067
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,8225
|20,9269
|% 0,80
|
|Frank
|17,2173
|17,3210
|% 0,25
|
|Riyal
|4,5953
|4,6184
|% 0,13
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|12,66
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.707
|6.824
|36,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|18,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,26
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,02
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 389, 092 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 7.37 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 644, 501 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 31, 995.00 milyon TL de
-
17:56TUKAS
Yüzde 5.75 oranında artışla 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 272, 808 adet işlem
-
17:55RALYH
Yüzde 6.87 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 811, 069 adet işlem