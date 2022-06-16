İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
16.06.2022 17:27
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037745
BIST
17:542.480
En Yüksek
|Değişim
|: -2,03%
|| -51,35
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
17:5417,3149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0772
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
17:5418,2166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1970
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2166
En Düşük
17,9707
17:541.018,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.018,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SANEL
|6,16
|5.816.785
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.952.937
|% 10,00
|
|EUREN
|26,22
|283.515.843
|% 9,98
|
|YGGYO
|22,38
|23.518.059
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|133.602.923
|% 9,89
|
|FONET
|13,36
|152.402.027
|% -9,91
|
|MEGAP
|5,89
|76.854.616
|% -8,96
|
|MEGAP
|5,89
|76.854.616
|% -8,96
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|PENTA
|425,50
|32.644.295
|% -6,48
|
|THYAO
|47,00
|4.865.276.911
|% -2,97
|
|SASA
|45,06
|3.087.607.173
|% 0,76
|
|EREGL
|29,16
|2.698.562.331
|% -2,67
|
|SISE
|21,00
|1.734.641.784
|% -3,67
|
|KRDMD
|12,93
|1.296.709.160
|% -2,05
|
|YKBNK
|4,63
|987.115.386
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,54
|537.396.581
|% -2,31
|
|ODAS
|2,99
|514.707.649
|% 2,05
|
|DOHOL
|3,90
|661.651.363
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,69
|763.239.573
|% -1,68
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2995
|17,3189
|% 0,47
|
|Euro
|18,1955
|18,2213
|% 1,12
|
|Sterlin
|21,1589
|21,2650
|% 1,22
|
|Frank
|17,7808
|17,8879
|% 3,04
|
|Riyal
|4,5985
|4,6216
|% 0,48
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-1,18
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.757
|6.863
|-8,00
|
|Yarım
|3.317
|3.357
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,00
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,05
|