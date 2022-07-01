İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
01.07.2022 17:28
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040746
BIST
17:242.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,52
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:2416,7657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0673
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:2417,3945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1329
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
17:24971,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,25
|Açılış
|: 971,18
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
972,38
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:24
|ISSEN
|28,16
|60.275.713
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,64
|53.850.534
|% 9,48
|
|KOZAL
|185,10
|1.255.776.075
|% 8,88
|
|KRGYO
|7,58
|64.412.826
|% 8,75
|
|OZKGY
|5,98
|49.776.724
|% 8,53
|
|RTALB
|6,98
|122.771.682
|% -6,43
|
|GLRYH
|3,20
|38.738.023
|% -6,16
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|KFEIN
|22,38
|24.566.040
|% -4,52
|
|EGPRO
|34,46
|16.577.782
|% -3,85
|
|THYAO
|48,96
|4.735.802.418
|% 4,62
|
|SISE
|21,28
|1.767.020.305
|% -1,02
|
|KOZAL
|185,10
|1.255.776.075
|% 8,88
|
|EREGL
|27,06
|1.121.537.919
|% -0,29
|
|TUPRS
|269,50
|937.954.651
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,77
|585.468.202
|% 4,92
|
|YKBNK
|4,42
|585.815.915
|% 2,08
|
|ODAS
|2,92
|334.543.885
|% 1,04
|
|ISCTR
|4,53
|461.332.554
|% 3,42
|
|THYAO
|48,96
|4.735.802.418
|% 4,62
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7569
|16,7657
|% 0,40
|
|Euro
|17,3744
|17,3945
|% -0,76
|
|Sterlin
|20,0499
|20,1504
|% -1,08
|
|Frank
|17,3418
|17,4463
|% -0,39
|
|Riyal
|4,4527
|4,4751
|% 0,40
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-7,16
|
|Altın Gr.
|971
|971
|1,25
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.482
|6.583
|-7,00
|
|Yarım
|3.173
|3.219
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.609
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,72
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,47
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39KMPUR
Yüzde 6.86 oranında artışla 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 162, 541 adet işlem
-
17:38XU100
Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 24, 873.00 milyon TL de
-
17:38PGSUS
Yüzde 6.26 oranında artışla 181.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 701 adet işlem
-
17:37IZFAS
Yüzde 6.06 oranında artışla 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 446 adet işlem
-
17:35OZKGY
Yüzde 8.17 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 489, 435 adet işlem