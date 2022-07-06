İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
06.07.2022 17:44
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042307
BIST
17:302.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,99
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.409
En Düşük
2.370
17:3017,2000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2265
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:3017,5098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0423
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:30972,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,48
|Açılış
|: 972,49
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:30
|KFEIN
|23,34
|53.434.079
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.434.905
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.349.990
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.687
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.569.164
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.225.170
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,13
|26.558.743
|% -8,82
|
|GESAN
|45,98
|261.939.681
|% -5,20
|
|AKGRT
|2,61
|38.465.417
|% -4,74
|
|KRGYO
|7,41
|57.037.972
|% -4,39
|
|THYAO
|48,66
|5.074.123.222
|% 3,53
|
|EREGL
|26,66
|1.865.906.547
|% 2,22
|
|SISE
|21,34
|1.694.839.042
|% 1,62
|
|TUPRS
|246,60
|1.142.488.162
|% -3,37
|
|HEKTS
|30,52
|1.064.674.909
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,76
|809.604.793
|% -1,08
|
|TSKB
|2,04
|272.713.500
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,20
|565.018.198
|% 0,72
|
|THYAO
|48,66
|5.074.123.222
|% 3,53
|
|ODAS
|2,79
|254.589.267
|% 0,36
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1717
|17,2000
|% 1,33
|
|Euro
|17,4789
|17,5098
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,4434
|20,5459
|% 1,07
|
|Frank
|17,6722
|17,7786
|% 1,29
|
|Riyal
|4,5750
|4,5979
|% 1,53
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-9,39
|
|Altın Gr.
|971
|971
|7,98
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.527
|6.622
|20,00
|
|Yarım
|3.195
|3.238
|10,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,16
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45DGNMO
Yüzde 4.58 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 296, 754 adet işlem
-
17:44PENTA
Yüzde 6.53 oranında artışla 407.90 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 098 adet işlem
-
17:43NTHOL
Yüzde 6.07 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 134, 996 adet işlem
-
17:41XU100
Endeks 2, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 26, 078.00 milyon TL de
-
17:41ULKER
Yüzde 4.48 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 435 adet işlem