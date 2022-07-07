İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
07.07.2022 17:17
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043183
BIST
17:362.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,15
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:3617,2706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0551
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:3617,6326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0846
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:36968,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,88
|Açılış
|: 968,59
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:36
|KONYA
|1.090,80
|82.769.678
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,47
|3.356.753
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|116.431.088
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.430.454
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|27.444.759
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|22.774.618
|% -3,63
|
|KZBGY
|85,85
|3.674.533
|% -3,54
|
|KOZAL
|164,10
|697.697.958
|% -3,04
|
|THYAO
|49,12
|3.541.089.098
|% 1,45
|
|SISE
|21,46
|1.149.502.397
|% 0,47
|
|EREGL
|26,18
|1.127.703.517
|% -1,80
|
|TUPRS
|244,50
|1.111.261.147
|% -0,12
|
|SASA
|40,92
|739.971.868
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,83
|642.493.932
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,32
|635.652.571
|% 3,10
|
|ODAS
|2,85
|318.994.632
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,08
|627.971.993
|% 2,15
|
|ISCTR
|4,54
|345.434.221
|% 2,25
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2468
|17,2706
|% 0,32
|
|Euro
|17,5823
|17,6326
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,6306
|20,7341
|% 0,82
|
|Frank
|17,6707
|17,7772
|% 0,06
|
|Riyal
|4,5828
|4,6058
|% 0,24
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,90
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,88
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.485
|6.593
|-15,00
|
|Yarım
|3.174
|3.224
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,47
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:50OYAKC
Yüzde 4.48 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 814, 841 adet işlem
-
17:49FONET
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 005, 701 adet işlem
-
17:48AKSUE
Yüzde 5.23 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 437 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.22 ) 2, 610
-
17:47XU100
Endeks 2, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 20, 775.00 milyon TL de