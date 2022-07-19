İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
19.07.2022 18:11
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046618
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1353
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0518,0096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,2956
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05967,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,89
|Açılış
|: 967,44
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GLRYH
|3,85
|104.456.372
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.620.861
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|KONYA
|1.319,80
|146.689.260
|% 9,99
|
|KLRHO
|12,55
|14.727.446
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,10
|51.858.280
|% -7,71
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.188.490
|% -4,42
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,00
|38.897.643
|% -3,99
|
|THYAO
|50,95
|4.528.917.360
|% 1,94
|
|SISE
|21,16
|1.834.555.529
|% 2,42
|
|EKGYO
|3,03
|1.400.132.368
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,53
|1.220.541.496
|% 3,19
|
|KCHOL
|34,78
|1.203.545.549
|% 1,40
|
|EKGYO
|3,03
|1.400.132.368
|% 2,02
|
|ODAS
|3,48
|1.185.307.856
|% -0,29
|
|YKBNK
|4,53
|1.220.541.496
|% 3,19
|
|TSKB
|2,20
|271.074.710
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,47
|871.116.056
|% 2,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5485
|17,5729
|% 0,81
|
|Euro
|17,9936
|18,0152
|% 1,70
|
|Sterlin
|21,0596
|21,1652
|% 1,22
|
|Frank
|18,0619
|18,1707
|% 1,51
|
|Riyal
|4,6626
|4,6859
|% 0,55
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|4,61
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,74
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.541
|6.626
|2,00
|
|Yarım
|3.187
|3.239
|6,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,42
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem