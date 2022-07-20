İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
20.07.2022 17:37
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047023
BIST
17:352.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,12
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.526
En Düşük
2.499
17:3517,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0327
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
17:3517,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
17:35966,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 966,12
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler17:33
|ALKA
|43,34
|45.830.083
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,75
|5.232.337
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.121.854
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.153.500
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|10.630.699
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,56
|153.210.741
|% -8,59
|
|KONYA
|1.211,90
|84.639.394
|% -7,92
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|CANTE
|53,30
|31.889.051
|% -4,22
|
|NIBAS
|8,92
|47.109.182
|% -3,98
|
|THYAO
|51,45
|3.934.790.014
|% 0,68
|
|SISE
|21,28
|1.721.275.967
|% 0,47
|
|EREGL
|28,16
|1.112.691.539
|% 1,66
|
|KCHOL
|35,26
|919.526.346
|% 1,26
|
|SASA
|42,72
|906.288.123
|% 2,15
|
|EKGYO
|3,02
|886.916.596
|% 0,00
|
|ODAS
|3,52
|625.432.877
|% 1,73
|
|YKBNK
|4,58
|687.931.890
|% 1,10
|
|SKBNK
|1,25
|159.352.173
|% 5,93
|
|TSKB
|2,26
|247.781.118
|% 2,26
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5787
|17,5939
|% 0,20
|
|Euro
|17,9536
|17,9712
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,0311
|21,1365
|% 0,18
|
|Frank
|18,0467
|18,1554
|% 0,01
|
|Riyal
|4,6650
|4,6884
|% 0,10
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,93
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,18
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.568
|6.639
|8,00
|
|Yarım
|3.200
|3.244
|3,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,90
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,11
|
Seans Raporu
17:33
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