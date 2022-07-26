İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
26.07.2022 17:32
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047810
BIST
17:572.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -10,45
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:5717,8709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0988
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:5718,1511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0501
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:57986,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,48
|Açılış
|: 986,55
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:57
|DOBUR
|57,75
|17.228.919
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|24.522.191
|% 10,00
|
|BMSCH
|13,10
|78.429.411
|% 9,99
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|63.321.838
|% 9,98
|
|KLRHO
|16,11
|175.525.385
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|UFUK
|84,50
|4.147.363
|% -5,53
|
|ESCAR
|52,95
|17.171.902
|% -5,19
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|THYAO
|49,02
|3.828.694.292
|% -1,05
|
|EKGYO
|3,19
|1.704.165.018
|% 0,63
|
|EREGL
|27,66
|1.223.260.751
|% -2,74
|
|YKBNK
|4,75
|1.219.112.830
|% -1,25
|
|GARAN
|15,07
|1.167.148.429
|% -3,71
|
|EKGYO
|3,19
|1.704.165.018
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,55
|627.637.499
|% 4,03
|
|TSKB
|2,49
|644.154.707
|% 2,47
|
|YKBNK
|4,75
|1.219.112.830
|% -1,25
|
|ODAS
|3,75
|563.797.846
|% -1,06
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8568
|17,8709
|% 0,56
|
|Euro
|18,1167
|18,1511
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,4433
|21,5508
|% 0,41
|
|Frank
|18,4831
|18,5944
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7397
|4,7635
|% 0,48
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-1,07
|
|Altın Gr.
|986
|986
|3,09
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.645
|6.709
|-7,00
|
|Yarım
|3.238
|3.280
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,78
|