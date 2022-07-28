İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
28.07.2022 17:48
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048682
BIST
17:562.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,20
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
17:5617,9322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0531
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
17:5618,2511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0232
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
17:561.010,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 13,46
|Açılış
|: 1.010,70
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler17:56
|PRKAB
|29,04
|276.194.392
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.847.684
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.691.978
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.804.246
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|81.757.662
|% -9,95
|
|FENER
|49,30
|382.571.633
|% -9,71
|
|YEOTK
|88,00
|241.327.575
|% -5,43
|
|THYAO
|49,98
|3.098.669.530
|% 0,56
|
|SISE
|21,32
|1.851.921.236
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,66
|1.426.904.198
|% -3,12
|
|EKGYO
|3,14
|1.322.561.634
|% -2,48
|
|AKBNK
|8,52
|1.315.625.527
|% -3,51
|
|EKGYO
|3,14
|1.322.561.634
|% -2,48
|
|YKBNK
|4,66
|1.426.904.198
|% -3,12
|
|SKBNK
|1,62
|341.746.004
|% 0,00
|
|ODAS
|3,73
|666.477.603
|% 1,08
|
|TSKB
|2,62
|434.909.982
|% 0,00
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8843
|17,9322
|% 0,30
|
|Euro
|18,1677
|18,2511
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,6389
|21,7474
|% -0,15
|
|Frank
|18,6566
|18,7690
|% 0,52
|
|Riyal
|4,7553
|4,7792
|% 0,19
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|20,02
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|11,01
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.721
|6.799
|8,00
|
|Yarım
|3.275
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,76
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|0,36
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,23
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
-
17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem