İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
08.08.2022 17:14
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053006
BIST
17:172.801
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 50,26
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
17:1717,9482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
17:1718,3257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0844
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
17:171.030,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,88
|Açılış
|: 1.030,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler17:15
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.157.023
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.980.940
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.135.755
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|153.950.483
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.017.418
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|214.586.603
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|250.602.497
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,10
|28.058.132
|% -9,60
|
|THYAO
|58,90
|4.373.544.128
|% 1,20
|
|EKGYO
|3,47
|2.397.746.718
|% -0,86
|
|EREGL
|28,56
|1.932.253.458
|% 3,55
|
|SISE
|24,02
|1.677.106.092
|% 2,65
|
|SASA
|52,10
|1.672.478.654
|% 4,62
|
|EKGYO
|3,47
|2.397.746.718
|% -0,86
|
|SKBNK
|2,31
|881.928.742
|% 4,52
|
|TSKB
|3,23
|1.167.393.564
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,21
|1.307.574.348
|% -0,57
|
|DOHOL
|4,21
|754.979.114
|% 2,18
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9428
|17,9510
|% 0,22
|
|Euro
|18,3210
|18,3349
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,6889
|21,7976
|% 0,61
|
|Frank
|18,7547
|18,8677
|% 1,12
|
|Riyal
|4,7607
|4,7846
|% 0,17
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|10,40
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.912
|6.968
|-22,00
|
|Yarım
|3.368
|3.406
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.703
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|0,17
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30ALKA
Yüzde 6.06 oranında artışla 43.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 304 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, SAHOL, SASA
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 67 artarak (% 2.00 ) 2, 477
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVTUR, IHAAS, DMSAS, NUHCM, GARFA, YBTAS, CANTE, NETAS, DAPGM, ORMA
-
17:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, HUNER, SNGYO