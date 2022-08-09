İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
09.08.2022 17:23
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053510
BIST
17:322.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,61
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:3217,9435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:3218,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0705
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:321.036,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.036,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:30
|IHAAS
|44,68
|19.817.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.736.124
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.849.364
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|47.239.349
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|45.103.005
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|14.290.918
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|20.608.522
|% -9,96
|
|KZBGY
|35,96
|38.919.593
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|134.497.468
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|THYAO
|59,25
|5.206.938.980
|% 0,85
|
|ISCTR
|5,99
|2.496.652.582
|% -5,82
|
|SASA
|50,65
|1.711.835.124
|% -2,60
|
|TUPRS
|283,50
|1.699.001.525
|% 3,66
|
|EKGYO
|3,49
|1.663.380.604
|% 1,45
|
|EKGYO
|3,49
|1.663.380.604
|% 1,45
|
|ISCTR
|5,99
|2.496.652.582
|% -5,82
|
|YKBNK
|5,24
|1.539.029.966
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|691.684.994
|% 9,28
|
|MOBTL
|2,00
|488.402.248
|% 6,38
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9364
|17,9475
|% -0,01
|
|Euro
|18,3649
|18,3824
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,6571
|21,7658
|% 0,31
|
|Frank
|18,7449
|18,8578
|% 0,28
|
|Riyal
|4,7569
|4,7808
|% 0,04
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,32
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|5,42
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.944
|6.999
|12,00
|
|Yarım
|3.383
|3.422
|6,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,51
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|98,16
|98,16
|1,51
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.05 ) 2, 470
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, ALKA, DOGUB, OBASE, GSRAY, KLRHO, ISFIN, AKENR, IHAAS, NTGAZ
-
17:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ASUZU, BRKO, SNGYO, KZBGY, AKSUE
-
17:45
ATEKS, PSDTC, VKGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:45
GOODY, BRKO, YEOTK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında