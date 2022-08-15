İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
15.08.2022 18:12
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055549
BIST
17:592.856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,99
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:5917,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0363
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:5918,3070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0939
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2938
17:591.027,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -11,50
|Açılış
|: 1.027,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.312.066
|% 9,97
|
|ARASE
|105,50
|113.757.631
|% 9,95
|
|GARFA
|16,25
|7.985.842
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|547.531.558
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.297.665
|% -9,96
|
|INTEM
|81,00
|5.661.342
|% -7,48
|
|VKFYO
|5,92
|22.306.116
|% -6,92
|
|SMRTG
|32,26
|121.561.994
|% -5,17
|
|THYAO
|63,40
|5.033.957.496
|% 1,60
|
|AKBNK
|10,21
|1.843.025.091
|% 2,10
|
|GSRAY
|6,71
|1.707.776.234
|% 1,98
|
|ODAS
|4,44
|1.666.758.172
|% 9,90
|
|GARAN
|18,27
|1.584.836.506
|% 2,93
|
|ODAS
|4,44
|1.666.758.172
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,53
|1.279.506.661
|% -0,28
|
|YKBNK
|5,48
|1.528.218.339
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,71
|1.707.776.234
|% 1,98
|
|DOHOL
|4,41
|1.040.587.420
|% -4,75
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9609
|17,9642
|% 0,18
|
|Euro
|18,2945
|18,3088
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,6352
|21,7437
|% -0,27
|
|Frank
|18,9546
|19,0688
|% -0,09
|
|Riyal
|4,7692
|4,7931
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,30
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-13,06
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.888
|6.948
|-44,00
|
|Yarım
|3.356
|3.397
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,23
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,37
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|-3,88
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem