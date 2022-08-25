İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
25.08.2022 18:07
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058371
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
18:0518,1361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0443
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.025,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.025,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|3,19
|296.513.816
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,18
|88.746.309
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.740.653
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.522.231.995
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.386.243
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.167.960
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.818.903
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,91
|461.441.774
|% -7,08
|
|OBASE
|16,26
|213.650.150
|% -6,66
|
|UZERB
|40,22
|954.742
|% -6,47
|
|ISCTR
|7,88
|8.365.692.984
|% 4,65
|
|THYAO
|70,00
|6.775.514.210
|% 1,97
|
|YKBNK
|6,56
|5.299.046.003
|% 8,61
|
|AKBNK
|12,01
|5.226.070.010
|% 8,49
|
|GARAN
|25,76
|3.244.807.242
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,88
|8.365.692.984
|% 4,65
|
|YKBNK
|6,56
|5.299.046.003
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,85
|2.582.881.417
|% 1,32
|
|AKBNK
|12,01
|5.226.070.010
|% 8,49
|
|DOHOL
|5,30
|1.703.922.673
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1640
|18,1708
|% 0,16
|
|Euro
|18,1187
|18,1361
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,4152
|21,5226
|% 0,41
|
|Frank
|18,7736
|18,8867
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8210
|4,8452
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.860
|6.920
|5,00
|
|Yarım
|3.343
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem