İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
02.09.2022 17:38
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059700
BIST
17:263.225
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 81,93
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.225
En Düşük
3.160
17:2618,2262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
17:2618,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1400
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
17:261.003,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 10,24
|Açılış
|: 1.003,05
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler17:24
|OYYAT
|25,30
|21.019.380
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.223.642
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|600.987.084
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|45.147.976
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.867.792
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.819.383
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,24
|101.196.476
|% -9,15
|
|PENTA
|389,30
|68.892.681
|% -5,83
|
|NTGAZ
|22,16
|202.117.870
|% -5,54
|
|BTCIM
|30,08
|13.964.008
|% -5,41
|
|YKBNK
|7,91
|8.138.102.645
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,03
|5.438.113.721
|% 9,96
|
|GARAN
|24,04
|5.169.578.626
|% 5,81
|
|ISCTR
|8,84
|4.233.595.685
|% 9,95
|
|HALKB
|9,02
|4.167.997.835
|% 5,87
|
|YKBNK
|7,91
|8.138.102.645
|% 4,49
|
|ISCTR
|8,84
|4.233.595.685
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,06
|1.973.463.872
|% 1,50
|
|HALKB
|9,02
|4.167.997.835
|% 5,87
|
|AKBNK
|13,03
|5.438.113.721
|% 9,96
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2112
|18,2259
|% 0,16
|
|Euro
|18,2276
|18,2373
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,0061
|21,1115
|% 0,34
|
|Frank
|18,5026
|18,6140
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8316
|4,8558
|% 0,12
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|15,71
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|10,48
|
|Cumhuriyet
|6.723
|6.824
|67,00
|
|Tam
|6.760
|6.811
|46,00
|
|Yarım
|3.294
|3.330
|23,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,12
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|0,14
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|1,93
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:38XU100
Endeks 3, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 70, 160.00 milyon TL de
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TUPRS, GUBRF
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, ISCTR, ASELS
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 72 artarak (% 2.79 ) 2, 865
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, TSKB, HKTM, ISCTR, AKBNK, VKING, DYOBY, SKBNK, OYYAT, BRMEN