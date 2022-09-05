İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
05.09.2022 17:10
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060184
BIST
17:213.354
En Yüksek
|Değişim
|: 4,08%
|| 131,56
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:2118,2283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:2118,1109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0080
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:211.002,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.002,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KRDMD
|12,88
|2.738.030.335
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.581.960
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.265.878
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.554.917
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.828.186.011
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|51.190.444
|% -9,97
|
|ULUSE
|129,90
|77.030.561
|% -8,78
|
|MOBTL
|2,29
|207.863.294
|% -6,15
|
|MIPAZ
|7,76
|57.101.677
|% -5,02
|
|UTPYA
|23,44
|1.351.448
|% -4,33
|
|YKBNK
|8,22
|10.114.710.041
|% 5,25
|
|THYAO
|76,00
|8.449.880.146
|% 5,85
|
|SISE
|25,88
|4.649.708.703
|% 3,69
|
|EKGYO
|4,40
|4.353.022.294
|% 8,64
|
|ISCTR
|9,61
|4.011.516.778
|% 8,71
|
|MOBTL
|2,29
|207.863.294
|% -6,15
|
|SEGYO
|1,39
|110.699.623
|% 4,51
|
|HLGYO
|3,71
|267.946.693
|% 9,76
|
|IHLGM
|0,89
|57.377.573
|% 4,71
|
|HUNER
|4,36
|185.191.800
|% 4,56
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2231
|18,2268
|% 0,15
|
|Euro
|18,0981
|18,1075
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,9165
|21,0214
|% 0,13
|
|Frank
|18,5056
|18,6170
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8335
|4,8577
|% 0,14
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.761
|6.814
|49,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,79
|96,79
|3,77
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
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17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, GUBRF, TUPRS
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17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 2 artarak (% 4.55 ) 2, 994
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17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKSN, ICBCT, PETUN, KRDMB, VAKBN, HALKB, VKING, TSKB, BRMEN, KRDMA
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MTRKS, DOGUB
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17:34
HALKB, EKGYO, PRKME değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında