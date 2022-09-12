İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
12.09.2022 18:07
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062393
BIST
17:553.645
En Yüksek
|Değişim
|: 3,52%
|| 123,78
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
17:5518,2293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
17:5518,4750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1589
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
17:551.013,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.013,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler17:53
|VKFYO
|6,71
|31.009.697
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.745.366
|% 10,00
|
|BRYAT
|504,90
|140.920.883
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|KIMMR
|7,61
|82.692.945
|% 9,97
|
|ASUZU
|294,30
|491.702.803
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,94
|52.376.099
|% -9,51
|
|MEDTR
|23,58
|31.515.976
|% -7,53
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|AKBNK
|17,50
|11.731.073.583
|% 9,92
|
|ISCTR
|12,59
|11.386.455.253
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,68
|7.654.879.268
|% 6,02
|
|EREGL
|33,42
|7.042.907.135
|% 2,96
|
|THYAO
|74,90
|6.815.454.188
|% 2,04
|
|EKGYO
|5,35
|5.715.117.272
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,59
|11.386.455.253
|% 1,21
|
|YKBNK
|9,68
|7.654.879.268
|% 6,02
|
|AKBNK
|17,50
|11.731.073.583
|% 9,92
|
|DOHOL
|5,76
|1.667.089.161
|% 5,49
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2186
|18,2297
|% -0,03
|
|Euro
|18,4710
|18,4750
|% 0,87
|
|Sterlin
|21,2741
|21,3808
|% 0,97
|
|Frank
|19,0748
|19,1897
|% 0,83
|
|Riyal
|4,8350
|4,8592
|% -0,07
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|11,53
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|6,42
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.814
|6.870
|41,00
|
|Yarım
|3.320
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,75
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,50
|
|B. Petrol
|94,72
|94,72
|1,88
|
Seans Raporu
17:53
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17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
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17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
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17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem