İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
22.09.2022 17:43
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064711
BIST
17:493.292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 46,20
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
17:4918,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0430
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
17:4918,0831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0541
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
17:49987,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,54
|Açılış
|: 987,06
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ULUUN
|25,08
|507.193.714
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.059.898
|% 10,00
|
|AKSEN
|32,66
|748.954.459
|% 9,97
|
|UNLU
|7,17
|71.157.788
|% 9,97
|
|KIMMR
|11,49
|37.174.211
|% 9,95
|
|PINSU
|7,22
|90.649.499
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.041.774
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.191.824
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.451.245
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|123.076.756
|% -9,78
|
|THYAO
|70,90
|4.457.949.693
|% 1,65
|
|EKGYO
|4,01
|3.327.566.880
|% 2,82
|
|SISE
|27,28
|3.207.579.444
|% 1,56
|
|YKBNK
|7,09
|2.530.613.690
|% 1,43
|
|AKBNK
|11,57
|2.460.391.412
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,01
|3.327.566.880
|% 2,82
|
|YKBNK
|7,09
|2.530.613.690
|% 1,43
|
|ZOREN
|4,31
|1.351.039.147
|% 8,84
|
|ISCTR
|8,14
|2.143.697.703
|% 2,65
|
|AKBNK
|11,57
|2.460.391.412
|% 0,43
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3557
|18,3673
|% 0,22
|
|Euro
|18,0584
|18,0866
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,6365
|20,7400
|% 0,20
|
|Frank
|18,6409
|18,7532
|% -1,32
|
|Riyal
|4,8644
|4,8888
|% 0,15
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|0,13
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.675
|6.765
|-31,00
|
|Yarım
|3.253
|3.302
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.650
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,02
|
|B. Petrol
|90,81
|90,81
|0,98
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
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17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem