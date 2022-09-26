İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
26.09.2022 17:35
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065313
BIST
17:353.263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -18,51
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:3518,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0413
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:3517,8228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0208
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:35976,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,16
|Açılış
|: 976,31
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:33
|GRNYO
|4,62
|7.367.753
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,00
|184.692.402
|% 9,95
|
|ALKIM
|31,42
|286.240.736
|% 9,94
|
|TEKTU
|2,16
|64.462.307
|% 9,64
|
|GSRAY
|5,95
|287.618.735
|% 9,58
|
|PINSU
|5,85
|24.395.600
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.846.635
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|325.746.200
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|528.277.953
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|3.045.641.011
|% -1,55
|
|SASA
|66,80
|3.010.809.684
|% 7,92
|
|VESTL
|36,78
|2.755.708.327
|% 2,85
|
|HEKTS
|54,90
|2.052.966.500
|% 8,50
|
|ISCTR
|7,59
|2.010.960.415
|% -3,07
|
|YKBNK
|6,85
|1.947.978.385
|% -1,30
|
|EKGYO
|3,92
|1.078.030.156
|% -1,26
|
|ISCTR
|7,59
|2.010.960.415
|% -3,07
|
|ZOREN
|4,52
|1.113.429.983
|% 1,12
|
|SKBNK
|2,28
|528.277.953
|% -9,88
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4477
|18,4558
|% 0,23
|
|Euro
|17,8203
|17,8488
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,9043
|20,0041
|% -0,12
|
|Frank
|18,5934
|18,7054
|% -0,45
|
|Riyal
|4,8903
|4,9148
|% 0,22
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|2,78
|
|Altın Gr.
|977
|977
|3,79
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.654
|6.734
|-28,00
|
|Yarım
|3.238
|3.294
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,10
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|1,00
|