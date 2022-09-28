İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
28.09.2022 18:00
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065763
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -67,48
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0574
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
18:0518,0907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,4008
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,0907
En Düşük
17,6326
18:05989,10
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 23,19
|Açılış
|: 989,10
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
989,37
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|120,00
|107.912.492
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.952.919
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|89.308.884
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,62
|45.969.177
|% 9,96
|
|HKTM
|42,64
|69.402.365
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,50
|7.601.918
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|514.353.270
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.347.235
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|27.335.069
|% -9,89
|
|EGSER
|28,84
|99.114.744
|% -9,88
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% -2,89
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% -2,03
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% -1,89
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% -3,38
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% -2,76
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% -7,51
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% -3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4952
|18,5059
|% 0,31
|
|Euro
|18,0183
|18,0907
|% 2,27
|
|Sterlin
|20,0822
|20,1829
|% 1,78
|
|Frank
|18,8743
|18,9880
|% 1,96
|
|Riyal
|4,8984
|4,9229
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|33,25
|
|Altın Gr.
|988
|988
|22,47
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.683
|6.788
|112,00
|
|Yarım
|3.251
|3.318
|55,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.659
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,35
|
|B. Petrol
|87,67
|87,67
|2,80
|