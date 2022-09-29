İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
29.09.2022 17:48
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066175
BIST
17:513.128
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -70,52
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
17:5118,5306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
17:5118,1585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1387
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1637
En Düşük
17,8996
17:51983,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,04
|Açılış
|: 983,49
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BFREN
|1.390,40
|25.123.821
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|447.576.693
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|218.137.704
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.513.580
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.541.972
|% -9,83
|
|AVOD
|2,37
|85.967.618
|% -9,54
|
|THYAO
|67,05
|4.118.318.863
|% -2,76
|
|ASELS
|29,20
|3.804.060.096
|% 1,60
|
|YKBNK
|6,99
|2.197.504.997
|% -0,99
|
|HEKTS
|55,05
|2.145.283.321
|% -7,48
|
|GARAN
|18,71
|1.957.132.689
|% -2,81
|
|EKGYO
|3,72
|1.449.143.009
|% -3,88
|
|ODAS
|5,81
|1.326.358.095
|% 2,65
|
|HALKB
|6,94
|1.093.782.340
|% -3,21
|
|ADESE
|0,91
|63.381.791
|% -7,14
|
|TTKOM
|10,62
|723.184.835
|% -4,41
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5149
|18,5306
|% 0,07
|
|Euro
|18,1362
|18,1585
|% 0,77
|
|Sterlin
|20,3249
|20,4268
|% 1,19
|
|Frank
|18,7747
|18,8878
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9135
|4,9382
|% 0,33
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|-9,82
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.587
|6.676
|-105,00
|
|Yarım
|3.205
|3.263
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,21
|
|B. Petrol
|87,27
|87,27
|-0,78
|