İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
30.09.2022 17:26
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066380
BIST
17:143.167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 19,95
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:1418,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:1418,0865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0709
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:14995,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,17
|Açılış
|: 995,10
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:12
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.212.822
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.022.822
|% 9,85
|
|CANTE
|129,90
|100.204.555
|% 9,62
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,15
|2.553.492.639
|% -7,52
|
|ELITE
|25,36
|31.689.696
|% -6,00
|
|PENTA
|388,00
|22.316.474
|% -5,25
|
|KZBGY
|20,30
|212.715.468
|% -4,96
|
|THYAO
|68,65
|2.650.859.390
|% 0,07
|
|ISGYO
|6,15
|2.553.492.639
|% -7,52
|
|SASA
|68,70
|2.228.383.868
|% 4,33
|
|ASELS
|29,26
|1.659.920.899
|% -2,14
|
|ALARK
|57,40
|1.574.343.566
|% 1,95
|
|ISGYO
|6,15
|2.553.492.639
|% -7,52
|
|EKGYO
|3,86
|1.370.366.703
|% 1,05
|
|YKBNK
|7,11
|1.345.279.536
|% 1,14
|
|ODAS
|6,24
|1.154.733.104
|% 5,05
|
|TSKB
|2,44
|446.883.993
|% -2,79
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5017
|18,5103
|% 0,02
|
|Euro
|18,0818
|18,0908
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,5142
|20,6171
|% 0,03
|
|Frank
|18,8381
|18,9516
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9124
|4,9370
|% 0,08
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|11,70
|
|Altın Gr.
|995
|995
|7,41
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.693
|6.762
|30,00
|
|Yarım
|3.256
|3.306
|15,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.653
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,16
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,21
|
|B. Petrol
|86,42
|86,42
|-0,76
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27KAREL
Yüzde 4.86 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 309, 962 adet işlem
-
17:26PSGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 861, 643 adet işlem
-
17:25KAREL
Yüzde 4.54 oranında artışla 16.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 297, 711 adet işlem
-
17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 97 artarak (% 0.50 ) 2, 809
-
17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARASE, UZERB, EKIZ, ZOREN