İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
03.10.2022 17:36
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066802
BIST
17:283.369
En Yüksek
|Değişim
|: 5,94%
|| 188,74
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.373
En Düşük
3.196
17:2818,5569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0552
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:2818,2379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1016
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:281.005,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 17,58
|Açılış
|: 1.005,35
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.006,13
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:26
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|93.526.885
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.129.435.059
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.547.756.371
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.298.472.699
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.302.539
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.469
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.902.063
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,70
|29.981.625
|% -7,04
|
|THYAO
|77,10
|5.956.667.803
|% 9,21
|
|SASA
|70,95
|3.227.042.000
|% 4,03
|
|YKBNK
|7,77
|2.219.648.990
|% 9,90
|
|ASELS
|31,54
|2.201.054.411
|% 7,65
|
|TUPRS
|318,50
|2.129.435.059
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,15
|1.959.304.433
|% 7,24
|
|YKBNK
|7,77
|2.219.648.990
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,93
|420.006.328
|% 4,32
|
|HALKB
|7,67
|1.584.310.317
|% 9,89
|
|ISCTR
|8,27
|1.547.756.371
|% 9,97
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5299
|18,5546
|% 0,29
|
|Euro
|18,2182
|18,2453
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,8341
|20,9386
|% 1,12
|
|Frank
|18,6821
|18,7947
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9211
|4,9457
|% 0,22
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|25,41
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|12,18
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.717
|6.774
|42,00
|
|Yarım
|3.268
|3.309
|18,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,43
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,80
|
|B. Petrol
|89,01
|89,01
|3,87
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41ISCTR
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 094, 045 adet işlem
-
17:40TAVHL
Yüzde 9.45 oranında artışla 68.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 246, 220 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, AKBNK
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 178, 52 artarak (% 6.33 ) 2, 997
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, AYES, SODSN, ZOREN, VAKBN, BARMA, AKYHO, YKBNK, AKFGY, AKBNK