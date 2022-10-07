İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
07.10.2022 17:09
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069029
BIST
16:543.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 6,74
|Açılış
|: 3.554
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
16:5418,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:5418,1197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0680
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:541.015,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,82
|Açılış
|: 1.015,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KONYA
|1.490,50
|135.785.197
|% 10,00
|
|CEMTS
|38,20
|240.180.324
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.413.764.008
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|30.194.490
|% 9,92
|
|KRONT
|53,35
|71.056.708
|% 9,37
|
|INFO
|8,69
|130.425.596
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.965.024
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,00
|4.392.263.800
|% -0,83
|
|SASA
|86,95
|3.842.250.317
|% 2,05
|
|SISE
|29,80
|3.274.866.584
|% 1,15
|
|ASELS
|31,54
|2.649.894.382
|% 0,32
|
|EKGYO
|4,29
|1.849.977.712
|% -0,23
|
|EKGYO
|4,29
|1.849.977.712
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,14
|1.501.167.096
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,83
|1.754.340.025
|% -0,54
|
|ODAS
|7,47
|986.399.310
|% 2,75
|
|ISCTR
|8,33
|1.023.456.127
|% -0,24
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5788
|18,5925
|% 0,05
|
|Euro
|18,1134
|18,1197
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,6100
|20,7133
|% -0,27
|
|Frank
|18,6239
|18,7361
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% 0,05
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-17,60
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-7,82
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-58,00
|
|Tam
|6.814
|6.869
|-62,00
|
|Yarım
|3.320
|3.358
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|-0,22
|
|B. Petrol
|96,28
|96,28
|1,86
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:09CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 401, 776 adet işlem
-
17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 26 kaybederek (% -0.03 ) 3, 905
-
17:08
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KONYA, ARTI
-
17:08XU100
Endeks 3, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 53, 789.00 milyon TL de
-
17:08KRONT
Yüzde 9.37 oranında artışla 53.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 348, 776 adet işlem