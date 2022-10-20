İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
20.10.2022 17:22
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073112
BIST
17:473.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 30,60
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
17:4718,6011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
17:4718,3300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1564
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3300
En Düşük
18,1338
17:47981,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,05
|Açılış
|: 981,43
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
981,96
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler17:47
|MRSHL
|300,30
|27.632.977
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|51.106.116
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|212.881.875
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|94.243.259
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|17.205.648
|% 9,99
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|KAPLM
|98,05
|48.650.771
|% -4,62
|
|ISSEN
|45,02
|92.643.714
|% -4,46
|
|DYOBY
|21,66
|56.611.752
|% -4,24
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|99,35
|7.401.957.691
|% 2,00
|
|YKBNK
|9,86
|5.209.073.894
|% 1,34
|
|AKBNK
|15,92
|4.856.279.785
|% 1,34
|
|HALKB
|9,02
|4.708.106.038
|% 5,87
|
|TUPRS
|367,30
|3.849.233.249
|% 2,03
|
|EKGYO
|4,51
|3.359.352.990
|% 1,35
|
|HALKB
|9,02
|4.708.106.038
|% 5,87
|
|YKBNK
|9,86
|5.209.073.894
|% 1,34
|
|TSKB
|2,82
|1.184.736.359
|% 1,08
|
|VAKBN
|9,16
|3.784.171.755
|% 6,51
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5964
|18,6011
|% 0,03
|
|Euro
|18,3094
|18,3300
|% 0,86
|
|Sterlin
|20,9681
|21,0733
|% 1,00
|
|Frank
|18,4749
|18,5862
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% 0,09
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|15,84
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,92
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.662
|6.747
|34,00
|
|Yarım
|3.246
|3.299
|17,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.650
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,94
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,22
|
|B. Petrol
|93,90
|93,90
|1,49
|