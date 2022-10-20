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İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten

20.10.2022 17:22
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten


İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )

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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073112


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BIST En Aktif Hisseler17:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 300,30 27.632.977 % 10,00  
YUNSA 74,30 51.106.116 % 9,99  
CRFSA 56,70 212.881.875 % 9,99  
KMPUR 86,95 94.243.259 % 9,99  
PENTA 644,10 17.205.648 % 9,99  
daha fazla
17:47 Alış Satış %  
Dolar 18,5964 18,6011 % 0,03  
Euro 18,3094 18,3300 % 0,86  
Sterlin 20,9681 21,0733 % 1,00  
Frank 18,4749 18,5862 % 0,39  
Riyal 4,9284 4,9531 % 0,09  
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17:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 15,84  
Altın Gr. 980 980 7,92  
Cumhuriyet 6.624 6.724 2,00  
Tam 6.662 6.747 34,00  
Yarım 3.246 3.299 17,00  
Çeyrek 1.626 1.650 8,00  
Gümüş.Ons 18,90 18,94 0,46  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 0,22  
B. Petrol 93,90 93,90 1,49  
Seans Raporu 17:47
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