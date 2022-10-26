İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
26.10.2022 17:46
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074381
BIST
17:433.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 7,15
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
17:4318,6130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
17:4318,7013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1505
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
17:43996,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,70
|Açılış
|: 996,49
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:43
|PENTA
|70,40
|245.795.366
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|94.385.582
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|25.942.508
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.722.456
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|102.844.637
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|60.536.125
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|ALKA
|37,26
|311.101.937
|% -5,67
|
|UFUK
|63,85
|3.954.675
|% -5,62
|
|GESAN
|162,50
|199.773.806
|% -5,25
|
|THYAO
|99,45
|5.053.503.634
|% -1,04
|
|AKBNK
|15,79
|3.255.281.678
|% 1,74
|
|ASELS
|33,00
|2.991.886.978
|% 3,45
|
|TUPRS
|368,90
|2.490.768.993
|% -1,50
|
|SISE
|33,96
|2.486.164.115
|% 0,41
|
|EKGYO
|4,56
|1.812.033.456
|% 0,66
|
|TSKB
|3,10
|1.086.662.386
|% -2,52
|
|SKBNK
|2,09
|720.029.064
|% -3,24
|
|AKBNK
|15,79
|3.255.281.678
|% 1,74
|
|ODAS
|7,98
|1.560.856.468
|% 3,50
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5907
|18,6130
|% 0,05
|
|Euro
|18,6920
|18,7013
|% 0,81
|
|Sterlin
|21,4541
|21,5617
|% 0,83
|
|Frank
|18,7218
|18,8346
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,03
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|13,95
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,31
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.704
|6.778
|20,00
|
|Yarım
|3.267
|3.311
|10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,13
|
|B. Petrol
|92,79
|92,79
|1,05
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUUN, TRCAS, MRSHL, DITAS, DOGUB, TUREX, HEDEF, BRYAT, GOLTS, PENTA