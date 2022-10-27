İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
27.10.2022 17:24
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074697
BIST
17:213.929
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -47,49
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:2118,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:2118,6906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0798
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:21995,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 995,22
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:19
|FONET
|13,75
|138.719.925
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.990.337
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|18.087.990
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.691.232
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|DOGUB
|9,76
|34.318.448
|% -5,15
|
|THYAO
|98,90
|7.905.763.869
|% 0,10
|
|AKBNK
|15,29
|3.046.972.743
|% -3,11
|
|PETKM
|13,47
|2.484.398.201
|% 0,75
|
|TUPRS
|375,10
|2.370.092.049
|% 1,96
|
|SISE
|33,38
|2.343.215.137
|% -1,82
|
|EKGYO
|4,48
|1.478.862.509
|% -1,97
|
|TSKB
|3,12
|1.002.980.268
|% 0,97
|
|SKBNK
|2,11
|434.148.305
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,29
|3.046.972.743
|% -3,11
|
|PETKM
|13,47
|2.484.398.201
|% 0,75
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6024
|18,6047
|% -0,02
|
|Euro
|18,6850
|18,7037
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,5639
|21,6720
|% -0,00
|
|Frank
|18,7683
|18,8813
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,08
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|0,59
|
|Altın Gr.
|995
|996
|0,12
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.684
|6.741
|-27,00
|
|Yarım
|3.257
|3.296
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,02
|
|B. Petrol
|95,06
|95,06
|1,27
|