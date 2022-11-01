İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
01.11.2022 17:23
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075944
BIST
17:314.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 62,68
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:3118,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:3118,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
17:31985,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,18
|Açılış
|: 985,05
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:31
|GESAN
|180,40
|311.648.529
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.781.385
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.763.145
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.259.377
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|269.339.460
|% 9,98
|
|YKSLN
|10,71
|113.931.918
|% -9,85
|
|TRCAS
|21,78
|326.249.120
|% -8,56
|
|LIDER
|48,58
|148.678.508
|% -8,34
|
|KRTEK
|25,16
|98.520.565
|% -8,04
|
|VERTU
|32,92
|161.939.089
|% -8,04
|
|THYAO
|102,20
|5.696.759.384
|% 0,89
|
|SASA
|128,90
|3.966.101.720
|% 7,24
|
|ASELS
|33,30
|3.436.504.945
|% 3,35
|
|SISE
|33,04
|3.246.195.133
|% -0,54
|
|AKBNK
|14,66
|2.828.826.904
|% 0,27
|
|EKGYO
|4,48
|2.615.783.049
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,32
|2.506.798.698
|% 1,19
|
|ISCTR
|9,13
|2.286.497.763
|% -2,04
|
|TSKB
|3,00
|577.355.735
|% -0,33
|
|AKBNK
|14,66
|2.828.826.904
|% 0,27
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6122
|18,6208
|% 0,08
|
|Euro
|18,4035
|18,4128
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,3405
|21,4475
|% 0,38
|
|Frank
|18,5832
|18,6952
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,10
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|12,46
|
|Altın Gr.
|985
|985
|8,18
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.624
|6.683
|32,00
|
|Yarım
|3.227
|3.265
|16,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.631
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,77
|0,30
|
|B. Petrol
|94,35
|94,35
|1,54
|
Seans Raporu
17:31
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17:46
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RYGYO, EDATA, NTGAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:46
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