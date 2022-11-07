İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
07.11.2022 17:10
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077509
BIST
17:204.337
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 119,80
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:2018,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:2018,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1154
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:201.004,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.004,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:19
|BFREN
|2.332,90
|92.731.901
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.351.900
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|5.005.478.093
|% 9,97
|
|FMIZP
|183,30
|194.425.102
|% 9,96
|
|DESA
|39,08
|62.622.609
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|17.179.359
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,33
|31.715.685
|% -8,43
|
|PRKME
|14,34
|141.495.483
|% -8,25
|
|BTCIM
|38,82
|43.880.423
|% -7,70
|
|THYAO
|106,10
|8.996.855.774
|% 1,82
|
|KRDMD
|13,75
|6.656.504.334
|% 5,77
|
|EREGL
|36,62
|5.005.478.093
|% 9,97
|
|PETKM
|14,61
|4.423.846.158
|% 4,36
|
|TUPRS
|442,10
|4.385.343.296
|% 3,25
|
|EKGYO
|4,76
|4.097.635.133
|% 3,48
|
|KRDMD
|13,75
|6.656.504.334
|% 5,77
|
|PETKM
|14,61
|4.423.846.158
|% 4,36
|
|ISCTR
|9,29
|2.740.808.929
|% 3,80
|
|HALKB
|8,73
|2.556.036.877
|% 2,22
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5842
|18,5888
|% 0,12
|
|Euro
|18,5814
|18,6028
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,2789
|21,3856
|% 1,03
|
|Frank
|18,7418
|18,8547
|% 0,75
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% 0,15
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|-2,24
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.723
|6.777
|143,00
|
|Yarım
|3.276
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,50
|0,03
|
|B. Petrol
|98,60
|98,60
|0,03
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34RYSAS
Yüzde 7.75 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 974, 035 adet işlem
-
17:32RYSAS
Yüzde 7.91 oranında artışla 13.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 974, 035 adet işlem
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 65 artarak (% 3.33 ) 4, 737
-
17:30XU100
Endeks 4, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 76 üstünde . İşlem hacmi 93, 342.00 milyon TL de
-
17:29CEMAS
Yüzde 6.22 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 113, 500 adet işlem