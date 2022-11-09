İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
09.11.2022 18:15
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078711
BIST
18:004.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,48
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0018,5970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0744
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0018,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0838
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:001.024,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.024,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:00
|HEKTS
|36,08
|2.654.544.597
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.916.717.502
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|94.994.533
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.664.366
|% 10,00
|
|ORGE
|25,52
|131.011.517
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|126.996.685
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.022.816
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.693.454
|% -9,84
|
|KERVT
|11,08
|429.345.353
|% -9,62
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|111,40
|9.650.838.772
|% -1,42
|
|ASELS
|37,76
|7.711.955.310
|% 4,37
|
|EREGL
|34,56
|5.708.155.490
|% -3,30
|
|TCELL
|32,00
|4.552.430.061
|% 8,84
|
|TTKOM
|13,91
|4.134.496.539
|% 1,53
|
|EKGYO
|5,06
|3.168.141.428
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,14
|668.113.009
|% 1,42
|
|ODAS
|9,79
|2.916.717.502
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,91
|4.134.496.539
|% 1,53
|
|TSKB
|3,09
|902.742.790
|% -0,96
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5966
|18,6028
|% 0,43
|
|Euro
|18,7195
|18,7385
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,1319
|21,2379
|% -0,85
|
|Frank
|18,8207
|18,9341
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9310
|4,9557
|% 0,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.828
|6.887
|-1,00
|
|Yarım
|3.327
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,78
|0,05
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|-1,55
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
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17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
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17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem