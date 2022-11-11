İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
11.11.2022 17:24
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079544
BIST
17:084.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 34,55
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
17:0818,5418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:0819,1134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2616
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:081.051,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,48
|Açılış
|: 1.051,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:08
|BRYAT
|956,30
|195.973.266
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|89.110.613
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.644.828
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.993.202
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|361.671.612
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.610.224
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.340.476
|% -9,95
|
|TURGG
|266,00
|37.195.955
|% -8,40
|
|KZBGY
|16,90
|208.826.275
|% -7,95
|
|ETILR
|9,51
|34.497.663
|% -4,80
|
|THYAO
|113,40
|7.454.142.037
|% 0,00
|
|EREGL
|37,24
|5.836.602.198
|% -0,80
|
|ASELS
|39,64
|5.274.216.732
|% 4,21
|
|PETKM
|14,44
|3.334.844.814
|% -0,28
|
|EKGYO
|5,33
|2.969.376.680
|% -0,93
|
|EKGYO
|5,33
|2.969.376.680
|% -0,93
|
|YKBNK
|9,75
|2.748.892.534
|% -0,20
|
|ODAS
|10,85
|2.761.709.346
|% 8,72
|
|SKBNK
|2,18
|572.873.545
|% -2,24
|
|PETKM
|14,44
|3.334.844.814
|% -0,28
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5339
|18,5418
|% 0,28
|
|Euro
|19,0984
|19,1134
|% 1,39
|
|Sterlin
|21,7705
|21,8797
|% 0,82
|
|Frank
|19,4895
|19,6069
|% 2,19
|
|Riyal
|4,9146
|4,9393
|% 0,23
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|4,45
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|8,48
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.940
|7.063
|45,00
|
|Yarım
|3.370
|3.453
|22,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.726
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,42
|96,42
|2,75
|