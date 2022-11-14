İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
14.11.2022 17:37
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079831
BIST
17:444.560
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 104,41
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:4418,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0624
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:4419,1952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0250
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:441.055,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.055,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,86
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:43
|KONTR
|178,20
|717.063.573
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|226.455.047
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|42.451.333
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|157.353.935
|% 10,00
|
|MAALT
|345,40
|46.463.633
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|972.089.584
|% -9,93
|
|FENER
|65,90
|386.723.533
|% -6,66
|
|SELVA
|11,75
|211.412.977
|% -5,39
|
|GLBMD
|10,39
|28.993.894
|% -5,11
|
|ORMA
|60,00
|989.782
|% -4,76
|
|THYAO
|109,60
|8.385.348.115
|% -1,70
|
|ASELS
|41,78
|6.400.301.877
|% 7,51
|
|PETKM
|15,34
|5.251.886.396
|% 7,80
|
|EREGL
|37,16
|3.921.001.037
|% 1,81
|
|ODAS
|11,71
|2.921.469.156
|% 8,33
|
|EKGYO
|5,55
|2.351.184.184
|% 4,72
|
|ALBRK
|2,54
|1.064.091.051
|% 2,42
|
|AKFGY
|4,47
|1.441.649.052
|% -1,32
|
|PETKM
|15,34
|5.251.886.396
|% 7,80
|
|TSKB
|3,18
|850.807.169
|% 3,58
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5991
|18,6034
|% 0,32
|
|Euro
|19,1764
|19,1935
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,7754
|21,8846
|% -0,57
|
|Frank
|19,5617
|19,6795
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,37
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|1,61
|
|Altın Gr.
|1.057
|1.058
|3,39
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.986
|7.116
|98,00
|
|Yarım
|3.393
|3.479
|48,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.739
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,99
|13,01
|0,09
|
|B. Petrol
|94,89
|94,89
|-1,10
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 84, 85 artarak (% 2.16 ) 4, 013