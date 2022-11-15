İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
15.11.2022 20:47
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080188
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,2274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1571
18:001.061,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.061,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
|22,06
|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5996
|18,6079
|% 0,02
|
|Euro
|19,2006
|19,2274
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,9401
|22,0501
|% 0,63
|
|Frank
|19,5686
|19,6865
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,03
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.059
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.023
|7.160
|26,00
|
|Yarım
|3.410
|3.501
|13,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,45
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,84
|12,86
|-0,30
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|1,27
|
Seans Raporu
18:00
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17:57EDATA
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17:56XU050
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17:56
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