İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
22.11.2022 17:39
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081626
BIST
17:304.748
En Yüksek
|Değişim
|: 3,88%
|| 177,49
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.775
En Düşük
4.567
17:3018,6144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
17:3019,1007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
17:301.043,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.043,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler17:28
|IMASM
|169,40
|41.125.909
|% 10,00
|
|HEKTS
|41,14
|4.759.841.484
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|120.476.301
|% 10,00
|
|MERKO
|7,48
|90.097.290
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|86.248.975
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|21.988.941
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|157,50
|126.820.399
|% -7,02
|
|BRLSM
|27,30
|688.065.840
|% -5,99
|
|THYAO
|109,10
|8.740.014.009
|% 2,06
|
|EREGL
|40,50
|8.710.936.916
|% 7,43
|
|KRDMD
|13,62
|6.242.006.401
|% 3,57
|
|SASA
|149,40
|5.216.128.584
|% 9,93
|
|YKBNK
|11,47
|4.794.833.911
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,05
|4.400.832.735
|% 4,67
|
|KRDMD
|13,62
|6.242.006.401
|% 3,57
|
|YKBNK
|11,47
|4.794.833.911
|% 0,53
|
|ISCTR
|10,09
|3.402.487.174
|% 3,49
|
|SKBNK
|2,49
|702.620.242
|% 1,63
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6050
|18,6134
|% -0,04
|
|Euro
|19,0846
|19,0970
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,0325
|22,1430
|% 0,42
|
|Frank
|19,4641
|19,5814
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% -0,02
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|4,64
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|2,26
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.991
|7.059
|-13,00
|
|Yarım
|3.395
|3.451
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.725
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,13
|
|B. Petrol
|88,78
|88,78
|1,33
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43TGSAS
Yüzde 8.63 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 273, 949 adet işlem
-
17:42EGEPO
Yüzde 8.94 oranında artışla 15.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 639, 329 adet işlem
-
17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 79 artarak (% 4.08 ) 5, 147
-
17:41XU100
Endeks 4, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 97 üstünde . İşlem hacmi 113, 446.00 milyon TL de
-
17:38ALFAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 94.10 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 146 adet işlem