İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
06.12.2022 17:46
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084899
BIST
17:354.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 40,96
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:3518,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:3519,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0464
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:351.064,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.064,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BARMA
|122,10
|32.867.000
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|777.002.372
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.432.398
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|411.462.700
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|12.209.884
|% -9,91
|
|UFUK
|70,55
|6.780.848
|% -9,49
|
|ALKA
|42,40
|371.143.110
|% -9,25
|
|KRDMD
|17,23
|13.142.126.056
|% 6,16
|
|THYAO
|135,80
|8.455.092.285
|% -2,02
|
|EREGL
|42,58
|6.718.264.955
|% 0,33
|
|SISE
|40,26
|4.852.529.141
|% 4,19
|
|AKBNK
|16,24
|4.082.797.819
|% -0,25
|
|KRDMD
|17,23
|13.142.126.056
|% 6,16
|
|EKGYO
|7,28
|3.956.764.425
|% 0,14
|
|ADESE
|1,83
|559.036.893
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,24
|4.082.797.819
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,24
|2.382.967.977
|% 0,89
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6391
|% 0,01
|
|Euro
|19,5741
|19,5824
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6464
|22,7600
|% 0,09
|
|Frank
|19,7640
|19,8830
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,01
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|11,23
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,26
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.170
|7.218
|50,00
|
|Yarım
|3.472
|3.529
|24,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|82,10
|82,10
|-0,58
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48BRKSN
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.34 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 612 adet işlem
-
17:47MAKTK
Yüzde 4.10 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 654, 807 adet işlem
-
17:46XU100
Endeks 5, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 103, 262.00 milyon TL de
-
17:44DGNMO
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 596, 812 adet işlem
-
17:43PRDGS
Yüzde 4.40 oranında artışla 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 647, 756 adet işlem