İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
15.12.2022 17:43
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087598
BIST
17:505.176
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 109,16
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
17:5018,6563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0342
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
17:5019,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0523
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
17:501.070,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -11,53
|Açılış
|: 1.070,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler17:50
|EPLAS
|28,82
|38.992.593
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.196.258
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|447.002.012
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|482.835.042
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|271.987.192
|% -9,94
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,29
|242.602.351
|% -7,70
|
|THYAO
|139,00
|7.661.365.365
|% 1,46
|
|ASELS
|57,75
|7.299.513.019
|% 2,39
|
|AKBNK
|18,35
|5.512.702.824
|% 6,13
|
|ISCTR
|12,10
|5.394.530.103
|% 8,33
|
|KRDMD
|18,07
|5.236.914.327
|% 1,46
|
|SKBNK
|2,89
|1.960.685.637
|% 6,25
|
|EKGYO
|7,72
|5.180.983.062
|% -2,89
|
|ISCTR
|12,10
|5.394.530.103
|% 8,33
|
|VAKBN
|11,38
|3.796.909.615
|% 7,26
|
|YKBNK
|11,69
|3.786.202.599
|% 5,13
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6421
|18,6563
|% 0,18
|
|Euro
|19,9422
|19,9517
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,9034
|23,0183
|% -0,75
|
|Frank
|20,0898
|20,2109
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% 0,10
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-22,63
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|-12,30
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.222
|7.282
|-46,00
|
|Yarım
|3.498
|3.560
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.779
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|13,99
|14,00
|-0,32
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,48
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem